Tatilciler dönüş yolunda - YALOVA

- Topçular Feribot İskelesi'nden araç yoğunluğu - Tatilcilerden röportajlarTatili il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri sebebiyle geçen yıllara göre kent merkezinden geçen karayollarında, trafik sıkışıklığı ve uzun araç kuyrukları oluşmadığı gözleniyor. Yalova 'daki Topçular Feribot İskelesi'nde ise zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Topçular - Eskihisar hattındaki feribot sayısı tedbir amacıyla 16'dan 19'a çıkarıldı.Tatilcilerden Murat Numanoğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden 5 saatte Topçular Feribot İskelesi’ne geldiklerini, söz konusu güzergahın normalde 2 saat sürdüğünü belirtti. - Bazı araçlar emniyet şeridini işgal ediyorGeçen yıllara oranla iskelede yoğunluğun daha az olduğuna dikkati çeken Numanoğlu "Yine de yoğun. Yollar genel olarak iyiydi ama kalabalık da var. Dikkatsiz insan çok maalesef. Bir de emniyet şeridini neden kullanıyorlar anlamıyorum. Şu an burada emniyet şeridinden geçip de gelen bir dünya araba var." diye konuştu. Termal ilçesinde bayram tatilini yaparak İstanbul'a döndüklerini ifade eden sürücü Resul Baran da "İskele şu an kalabalık. İstanbul'a herhalde 23.00 gibi ulaşırız. Öyle görünüyor." dedi. Bursa'dan İstanbul'a seyahat ettiklerini aktaran sürücü Mustafa Ören ise "Yollar güzel. Şimdilik bir yoğunluk yok." ifadelerini kullandı.Öte yandan, İDO yetkililerinden alınan bilgiye göre, bayramın başlangıcından itibaren bugüne kadar 55 bin araç taşındığı bildirildi. Bugün taşınan araç sayısının ise 20 bin olması öngörülüyor.Tatilin son gününde artması beklenen yoğunluk sebebiyle olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.