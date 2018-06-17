Tatilciler dönüş yolunda - Trafik yoğunluğu helikopterle denetlendi - İZMİR
- Helikopterden trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerin görüntülenmesi - Trafik kazaları görüntüsü - Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Arif Aysun ile röportajTatilciler dönüş yolunda - İzmir 'de Ramazan Bayramı tatilinin son gününde trafik ve araç yoğunluğu helikopterle denetlendiİZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Arif Aysun, Ramazan Bayramı tatilinin son günü oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçebilmek amacıyla trafiği helikopterle havadan denetledi.Polis helikopteriyle havalanan Aysun, İzmir - Çanakkale, İzmir - Ankara, İzmir - İstanbul karayolları ile Çeşme ve Aydın otobanlarının girişlerini havadan kontrol etti.Arif Aysun, kural ihlali yapan araçları ve trafiğin sıkıştığı noktaları da yer ekiplerine bildirdi. - "Bu bayram ölümlü kaza olmadı"Aysun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin başladığı arife gününden itibaren yol güzergahlarında çok yoğun tedbirler aldıklarını ifade etti. Bu sayede sürücülerin kural ihlali yapmalarının önüne geçildiğini vurgulayan Arif Aysun, "Sorumluluk alanımızdaki 400 kilometresi otoyoldan ibaret olan 800 kilometrelik yol kesimlerinde 5,7 kilometrelik aralıklarla 85 ekip görevlendirildi. Bölge trafik mıntıkasında 160 personelle tedbirlerimizi almış bulunuyoruz." dedi. Bayramın son günü dönüş yoğunluğu oluştuğunu ifade eden Aysun, şunları kaydetti:"Bayram tatilinin başladığı arife gününden itibaren aldığımız tedbirlerle şu ana kadar ölümlü trafik kazası yaşanmadı. Bunda sürücülerimizin bilinç düzeylerinin artması da etkili oluyor. Sürücülerimizden ricamız, telefonlara bir aparatla cevap versinler ya da müsait yerlere çekip görüşmelerini yapsınlar. Bayram olması nedeniyle yoğun olarak cep telefonlarına mesajlar da geliyor. Mesaj uygulamalarına direksiyon başında ilgi göstermesinler. Yorgun, uykusuz ve alkollü direksiyon başına geçmesinler. Hatalı sollama ve yakın mesafe takip konuları da sürücülerimizin dikkat etmesi gereken bir konu. Geçen sene 2 ölümlü kaza olmasına karşılık bu yıl ölümlü kaza olmaması sevindiricidir."Geçen yıl 13 yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini dile getiren Arif Aysun, "Bu yıl ise 10 yaralamalı kaza meydana geldi. Burada da bir azalma var. Maddi hasarlı kazalarda da geçtiğimiz yıl 15 kaza meydana gelmişti, bu yıl 10 hasarlı kaza meydana geldi. Geçen Ramazan Bayramı tatilinde 35 yaralı varken, bu sene aynı zamanda 24 yaralımız var." diye konuştu.