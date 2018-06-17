Tatilciler dönüş yolunda - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ - İstanbul karayolunda ilerleyen araçlardan genel detay görüntüTatilciler dönüş yolunda - Bayram tatilinden dönenler, Tekirdağ - İstanbul karayolunda yoğunluk oluşturduTEKİRDAĞ (AA) - Ramazan Bayramı'nın son gününde, Tekirdağ , Çanakkale, Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ - İstanbul karayolunda yoğunluk oluştu.İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı. Trafik özellikle Tekirdağ - İstanbul karayolunun üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde trafik arttı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de karayolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini arttırdı.Ekipler ayrıca bazı noktalarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına da müdahale etti.