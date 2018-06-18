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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tatilciler dönüş yolunda - KOCAELİ İzle

Tatilciler dönüş yolunda - KOCAELİ İzle

- Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesimi ve Gültepe rampasındaki trafik yoğunluğundan genel görüntüler. - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde, zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyorKOCAELİ (AA) - Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor.Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu devam ediyor. Yoğunluk zaman zaman Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden itibaren azalırken, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü ve Eskihisar Feribot İskelesi ve D - 100, D - 130 ile D - 605 karayollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında devam ediyor.Tatilcilerin bayramın ikinci gününden itibaren dönüş yapması dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nda yoğunluğa rağmen trafikte durma yaşanmıyor.Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.

Karayolları Trafik Yoğunluğu Trol 

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