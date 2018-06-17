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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Tatilciler dönüş yolunda - BOLU

Tatilciler dönüş yolunda - BOLU

- Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Kesimi trafik yoğunluğu - DetaylarBOLU (AA) - Ramazan Bayramı tatilinin ardından İstanbul'a dönmeye başlayan tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu bölümünde, zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor.Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Bolu Dağı Tüneli kesiminde, öğleden sonra akıcı bir şekilde seyreden trafik akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşmaya başladı.
Otoyolun Bolu , ve Bolu Dağı Tüneli kesimi ile Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesimlerinde zaman zaman yaşanan yoğunluk sürücülerin normal hızlarından yavaş seyretmelerine neden oluyor.Yol üzerinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle de otoyol üzerinde yer yer yoğunluklar yaşanıyor.Öte yandan otoyolun Batı Karadeniz Bağlantı noktası konumunda olan Gerede Gişelerinde de akşam saatlerinden itibaren zaman zaman yoğunluklar gözlenmeye başlandı.Dönüş trafiğinin başlaması ile birlikte Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda tedbirler de arttırıldı.Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor.Trafik ve karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması otoyol güzergahında sürekli devriye geziyor.

Karayolları Güzergah Trafik Yoğunluğu Trol 

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