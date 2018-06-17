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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Tatilciler dönüş yolunda - BALIKESİR

Tatilciler dönüş yolunda - BALIKESİR

- Yoğunluktan detaylarTatilciler dönüş yolunda - Ramazan Bayramı tatili için Kuzey Ege'yi seçenler dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturduBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerine Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için gelenler dönüşlerinde uzun araç kuyruklarına yol açtı.İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa ve diğer yakın illerden tatil için Edremit Körfezi'ni seçen tatilciler, geldikleri kentlere dönmek için yola çıktı. İstanbul - İzmir, Çanakkale - İzmir, Çanakkale - Balıkesir ve Bursa - Balıkesir karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.Özelikle körfez ilçelerinin birleşme noktası Edremit Kavşağı'nda yer yer 2 kilometrelik araç kuyrukları meydana geldi. Bazı noktalarda ışık sinyalizasyon sistemi yerine trafik polisleri görev alarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.Aynı şekilde Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinden de dönüşe geçen tatilciler, İzmir ve Çanakkale güzergahında yoğunluğa neden oldu.Sabah saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başlayan tatilcilerin gün boyu yoğunluğa neden olması öngörülüyor. Özelikle Aydın, İzmir, Manisa ve Körfez bölgesinden İstanbul'a giden binlerce tatilci, en çok Balıkesir - Bursa - İstanbul karayolunda yoğunluk oluşturuyor.

Polis Güzergah Körfez Akkale Gesi 

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