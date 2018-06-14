Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tatilciler akın akın Tekirdağ'a geliyor

Tatilciler akın akın Tekirdağ'a geliyor

Araç kuyruklarından detaylar

Bayram Tatili Adala Allah 

-Sıra bekleyen tatilcilerden ayrıntılar
-Vatandaşlardan detaylar
-Röportajlar
-detay

( TEKİRDAĞ ) - Limanlarda araç kuyrukları başladı - Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar - Araç yoğunluğu 4 kilometreyi aştı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sırada bekliyor. Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul’dan gelip Tekirdağ üzerinden feribotları kullanarak Bandırma, Avşa ve Marmara adalarına geçmek isteyen tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Araç yoğunluğu 4 kilometreyi buldu Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tekirdağ Limanı'nda, araç kuyrukları zaman zaman 4 kilometreyi aşarken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir aldı. Yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tatilcilerden Erol Kaş, "Avşa sırası düzgün değil bir oradaki köşede insanlar birbirini katlediyor, saygısızlık diz boyu. Önlem alınmasını istiyoruz. Bir de gemilerin arttırılmasını istiyoruz. Saat başı olursa en azından böyle günlerde iyi olur. Saat dokuzda buradaydık 12.30 gemisine binebilirsek ne ala. İstanbul'dan Avşa'ya gemi konulmasını talep ediyoruz. Özellikle arabalı gemi konulmasını talep ediyoruz" dedi.
"Sabah 8’den beridir bekliyoruz" Tatilcilerden Orhan Koçyiğit ise, "Avcılar'dan geliyorum bayram tatili için Avşa'ya gideceğiz inşallah. Sabah sekizden beri bekliyoruz işte herhalde 12.30 gemisine binemeyeceğiz. 15.30 gemisine de binmemiz belli değil. Şu an 85'inci arabayım" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı