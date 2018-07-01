Tatil yolunda kaza: 20 yaralı İzle

-şoför araç yanında telefon ile konuşması

-araçtan detay

-hastane acil dış görüntü



( MUĞLA )- Denizli’den Marmaris’e günübirlik tatil için giden tekstil işçileri Muğla Marmaris Karayolu Sakartepe rampasında kaza yaptı. Kazada 6’sı çocuk 20 kişi yaralandı. MUĞLA



- Denizli’deki bir tekstil firması çalışanlarının günübirlik tatil için Marmaris’e gelirken Sakartepe rampasında aracın frenini patlaması sonucu meydana gelen kazada 6’sı çocuk 20 kişi yaralandı. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma, Köyceğiz ve Marmaris Devlet Hastaneleri ile özel bir hastanede tedavi altına alındılar. Edinilen bilgiye göre, Denizli’deki bir tekstil firması çalışanların sabah erken saatlerde 41 yaşındaki Göksel Arslan yönetimindeki 20 V 0032 plakalı midibüs ile yola çıktılar. Şoför ile birlikte 22 kişinin bulunduğu Midibüs Sakartepe rampasında Acil Kaçış rampasına bir kilometre kala midibüsün frenleri patladı. Şoför Arslar, aracı durdurmak ve yavaşlatmak için önce ortadaki beton bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisi ile ters yöne dönerek yolun sağındaki trafik işaret direğine çarparak yan yatmış vaziyette durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası kaza yerine çok sayıda 112 ambulansı, jandarma, polis trafik ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada, araçta bulunanlardan ve isimleri belirlenen Fatma, Cemal Meriç ve Ali Özyurtlu Marmaris Devlet Hastanesine, Ahmet, Aycan ve Hatice Savaş Köyceğiz Devlet Hastanesine, Melek Arıkan, Hilal Arıkan, Hacer Arıkan, Hanım Arıkan, Yağmur Arslan, Tuana Yıldız, Veli Efe Aksay, Sait Aksoy, Mehmet Akif Aksoy, Meryem Aslan ve Ayşe İlal, Mğula Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildiler. Tekstil işçilerinin tatile çıktığı midibüsün şoförü ve ön koltukta oturan yolcunun kazayı yara almadan attıkları öğrenilirken, aracı kullanan şoförün tekstil fabrikasında dokuma ustası olarak çalıştığı öğrenildi. Kazada Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralılardan birisinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Sakartepe rampasında geçen yıl Anneler Günü etkinliği için İzmir Buca'dan Marmaris'e seyir halinde olan otobüs kazasında 23 kişi ölmüştü.

