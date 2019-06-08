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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tatil sitesinde yangın paniği

Tatil sitesinde yangın paniği

yangın söndürme çalışması

İlk Müdahale Yangın Paniği Bild Efes Yangına Müdahale 

-site sakinlerinin endişeyle izlemeleri
-yangının söndürülmesi ve incelemeler

( ANTALYA -ÖZEL)- Yangında bir yazlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan tatil sitesinde çıkan yangında bir yazlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Manavgat Örenşehir Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde meydana geldi. Edinilen biliye göre, İbrahim Ethem Özgüven’e ait yazlıkta çıkan yangına ilk müdahaleyi site sakinleri yaparken, ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yazlığın kapı ve pencerelerinin pvc olması olması, içerisindeki merdivenlerinin de ahşap olması kısa sürede yangının büyümesine ve tüm binaya yayılmasına neden oldu. İtfaiye görevlileri, sık sık yaşanan patlamalar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük yaşadı. İtfaiye görevlilerinin su ve köpük sıkmak suretiyle yangını bitişik binalara sıçramadan söndürmelerinin ardından yazlıkta inceleme yapıldı. Elif Kalıpçı’nın kiracı olarak oturduğu yazlıkta yangın sırasında kimsenin olmadığı, ve yaşanan patlamalar sebebiyle evin cam ve pencerelerinin etrafa saçıldığı bildirildi.
Yangının ardından yapılan incelemelerde evde sağlam hiçbir eşyanın kalmadığı duvarlardaki sıvaların döküldüğü gözlendi. Yangının başlamasıyla birlikte sokağa fırlayan tatilciler endişe içerisinde söndürme çalışmalarını takip ederken, yangının diğer dairelere sıçramamasıyla rahat bir nefes aldılar.
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