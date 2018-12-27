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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tatil eğlenceye dönüştü - SİVAS

Tatil eğlenceye dönüştü - SİVAS

- Paşabahçe Mesire Alanı'ndan görüntüler - Kızak kayan çocukların görüntüsü Sivas 'ta kış - Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu kentte eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar kızak kayıp, kartopu oynadıSİVAS (AA) - Sivas 'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, kızak kayıp kartopu oynadı.Kentte önceki gün başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor. Sivas 'ın önemli mesire alanları arasında yer alan Paşabahçe'de kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.Yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mesire alanı kar yağışının ardından sessizliğe büründü. Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelale de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. - Tatil eğlenceye dönüştüKar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime ara verilen Sivas 'ta çocuklar, kartopu oynayıp kızak kayarak eğlenceli anlar yaşadılar. Özellikle ara sokaklarda kızak, tepsi, bidon ve poşetlerle kayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.Meteoroloji yetkilileri, kentte soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirtti.
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi beklenen ilde, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Şelale Yağışlı Hava Uttu Kullar Kar Yağışı 

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