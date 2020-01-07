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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Okuldan genel

Su Baskını Taşımalı Eğitim Öğrenciler Okul Bahçesi Meslek Eğitimi 

-Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun inceleme yapması
-Suyla dolu zemin kat ve yüzen sandalyeler
-Su dolu koridorlar ve sıralar
-Su dolu okulun spor sahası

( MERSİN ) -- Erdemli'de kar sebebiyle de 4 okul tatil edildi MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi. İlçede kar sebebiyle de 4 okul yarın için tatil edildi. Aşırı yağış sonrası sel ve su baskını riski bulunan sağlık meslek eğitimi verilen Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün için tatil edilmişti. İçerisinde öğrencilerin bulunmadığı okulda su baskını yaşandı. Okulun zemin katları ile okul bahçesindeki spor sahası sular altında kaldı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, beraberinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve okul idaresiyle birlikte sınıf ve koridorlarda incelemede bulundu. Yapılan inceleme neticesinde okulun 1 günlük tatil edilmesine karar verildi.
Öte yandan Sorgun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli okulları kar sebebiyle Karayakup ilk ve orta okulunun ise taşımalı eğitim alan öğrencilerine okullar yarın için tatil edildi. (HSY-
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