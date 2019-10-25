Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Tatil dönüşü evlerinde gördükleri manzara karşısında şok yaşadılar

Tatil dönüşü evlerinde gördükleri manzara karşısında şok yaşadılar

- Evden detay görüntü

Allah Darmadağın Hırsız 

-- Ev sahibi ile röportaj

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Tuvalet sifonunda saklanan altınları elleriyle koymuş gibi buldular TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gerçekleşen olayda, bir eve giren hırsızlar 13 küçük altını çalarak kayıplara karıştı. Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin ve Hatice Tercan çifti 3 günlüğüne memleketleri Vize Evrencik Köyü’ne gittiler. Döndüklerinde evlerini darmadağın bulan talihsiz çift 13 adet küçük altının çalındığını görerek, durumu emniyete haber verdi.Eliyle koymuş gibi çaldılar Yaklaşık 6 bin TL değerindeki altınları çalan hırsızlar ortadan kaybolurken, emniyet ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Evin altını üstüne getiren hırsızların, tuvalet sifonuna saklanmış altınları eli ile koymuş gibi çalması da akıllarda soru işareti oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.“İnşallah karşı karşıya geliriz’’ Hırsızların kurnazlığı karşısında şaşkınlığını saklayamayan Hatice Tercan, “Pazartesi gecesi Evrencik’e gittim, bugün eve döndüm. Eve girdiğimde evi dağınık gördüm. İlk önce eşim girip evin dağınık olduğunu söylediğinde su bastı zannettim. Meğer hırsızlar girmiş. 13 tane küçük altınımı alıp gitmişler. Bunları nasıl bulmuşlar? Makineleri olmasa bulamazlardı. Evime arka camdan girmişler. İnşallah bulunduklarında karşı karşıya geliriz de yüzlerine tükürürüm” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı