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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tatil bitti, trafik yoğunluğu bitmedi

Tatil bitti, trafik yoğunluğu bitmedi

Trafik yoğunluğu

Polis Araç Sayısı Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin trafiğin akışını sağlaması
-Şerit ile kavşak kapatılırken
-Trafiğin durma noktasına geldiği an

( KIRIKKALE -ÖZEL)- ’Kilit kavşak’ta trafik adım adım ilerliyor KIRIKKALE

- Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki ’kilit kavşak’ diye adlandırılan Kırıkkale’de araç trafiği adım adım ilerliyor. Kurban Bayramı tatilini uzatan vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki ’kilit kavşak’ diye adlandırılan Kırıkkale’de trafik yoğunluğuna neden oldu. Kayseri-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara karayolunun bağlantı noktasındaki ’kilit kavşak’ta trafik adım adım ilerliyor. Memleketlerinden büyük şehirlere gitmek için sürücülerin en çok kullandığı D-200 karayolundan geçen araç sayısı da 100 binin üzerine çıktı. Karayolundaki kavşaklar kapatıldı İl Emniyet Müdürlüğü trafik polis ekipleri yaşanan yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerde olumsuzların önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücüleri de daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Trafik akışının daha rahat ilerleyebilmesi için polisler, şerit ve dubalarla bazı kavşakları trafiğe kapattı.
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