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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tatbikatta yer alan savaş gemileri ziyarete açıldı - HATAY

Tatbikatta yer alan savaş gemileri ziyarete açıldı - HATAY

İskenderun Deniz Üs Komutanlığı Limanı'ndaki "TCG Gaziantep" ve "TCG Karataş" gemilerinden detaylar - Vatandaşların savaş gemilerini ziyaret etmesi - Çocukların gemide - Savaş gemilerinden detaylar - Vatandaşlardan Zahide Şahbaz'ın konuşmasıTatbikatta yer alan savaş gemileri ziyarete açıldı - "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda yer aldıktan sonra Hatay 'ın İskenderun ilçesinde ziyarete açılan iki gemiye, vatandaşlar ilgi gösterdiHATAY (AA) - "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda yer alan Donanma Komutanlığına bağlı iki askeri gemi, Hatay 'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen tatbikata katıldıktan sonra İskenderun Deniz Üs Komutanlığı Limanı'na demirleyen "TCG Gaziantep" ve "TCG Karataş"ı görmek isteyen vatandaşlara askerler eşlik etti.Komutanlık önüne gelen, aralarında çok sayıda öğrencinin de bulunduğu grup, İlçe Emniyet Müdürlüğünce tahsis edilen midibüslerle limana getirildi.
Ziyarete açılan gemilere, şehit ve gazi aileleri de ilgi gösterdi. Vatandaşlar, gruplar halinde gemileri gezerek yetkililerden bilgi aldı.Vatandaşlardan Zahide Şahbaz, yaptığı açıklamada, çocukları için güzel bir gezi olduğunu belirterek, "Askerler bizleri çok güzel karşıladı. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Personel, gemiler hakkında çocuklarımıza detaylı bilgi verdi." diye konuştu.
Öğrencilerden 12 yaşındaki Muhammed Emin Bakır da ilk kez savaş gemisi gördüğünü ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Şehit Savaş Gemisi Tatbikat 

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