Tatbikatta yaralı çıktıkça arkadaşları kendinden geçti

-Yaralı ve mahsur kalanların kurtarılması

-Öğrencilerin çığlık çığlığa ağlaması

-Okul Müdürü ile röportaj



( KAYSERİ )- Okuldaki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı KAYSERİ



- Kayseri’de bir okulda düzenlenen yangın tatbikatında senaryo gereği yaralı olarak kurtulan öğrencilerin arkadaşları çığlık çığlığa kaldı. AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Talas ilçesinde bulunan Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin pansiyonunda, son zamanlarda yaşanan yurt yangınlarına önlem almak amacıyla yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği 5 katlı binada çıkan yangın sonrası yetkililere bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, bir yandan binayı tahliye ederken diğer yandan yangına müdahale etti. Binada mahsur kalan öğrenciler itfaiye merdiveni ile pencereden kurtarılırken, dumandan etkilenenler ise UMKE ve AFAD ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. “Binadan yaralı çıktıkça arkadaşları çığlık çığlığa kaldı” Senaryo gereği çıkan yangında vücudunun çeşitli kısımları yanan bir öğrenci, binadan ekipler tarafından çıkarılırken arkadaşları ise çığlık çığlığa kaldı. 10 AFAD, 10UMKE, 15 itfaiye ve 3 de 112 personeliyle yapılan tatbikat başarı ile sonuçlandı. Tatbikat hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Seyfullah Tengizler, “Yaman Dede Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi olarak bir yangın tatbikatı yapıldı. Başarılı bir tatbikat oldu, Allah korusun inşallah ihtiyaç hissedilmez. AFAD, sağlık ve itfaiye müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bundan yararlanırlar” dedi.



