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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Tatbikatta düşerek yaralanan AFAD personeline geçmiş olsun ziyareti

Tatbikatta düşerek yaralanan AFAD personeline geçmiş olsun ziyareti

-Öğrencilerin AFAD’a yaptığı ziyarette yaralanan İbrahim Keleş ile hatıra pozu çektirmeleri

İnternet Sitesi Geçmiş Olsun Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Deprem Tatbikat 

--Arşivden düşme görüntüsü

( ISPARTA - ÖZEL)- Öğrenciler, taburcu olan görevliyi ziyaret edip çiçek verdi ISPARTA

- Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu’nda İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinden bir personelin halatla inmeye çalışırken 3.kattan aşağı düştüğü olay sonrasında öğrenci ve öğretmenler tarafından geçmiş olsun ziyaretinde bulunuldu. Olayda hafif yaralanan Kadir Keleş’e çiçek veren öğrenciler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. AFAD Isparta İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla IYAŞ Selçuklu Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik deprem eğitimi ve bina tahliye tatbikatı düzenledi.
Tatbikatta okulda bulunan 112 Acil Servis Ekipleri 4 kez temsili yaralı götürdükleri ambulansla bu kez gerçekten yaralanan AFAD görevlisi Keleş’i hastaneye sevk etti. Hastanede ayakta müdahalesi yapılan Keleş’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öğrencilerden anlamlı ziyaret Yaşanan olayın ardından IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri AFAD İl Müdürlüğü’ne giderek kurum ve personele geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak çiçek takdim etti. IYAŞ Selçuklu Ortaokulu’nun resmi internet sitesinde ziyarete ilişkin yayımlanan mesajda, “4 Mart 2019 tarihinde okulumuzda yapılan deprem tatbikatı sırasında yaşanan talihsiz olay sonucunda yaralanan AFAD Personeli İbrahim Keleş okulumuz öğrencilerince ziyaret edildi. Durumunun iyi olması öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi sevindirdi. Ziyaret esnasında AFAD Müdürü M. Ethem Kılıçaslan ile de görüşme fırsatı bulan öğrencilerimiz AFAD ekibinin çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Öğrencilerimiz ziyaretlerinden memnun olarak ayrıldılar” denildi. (FK)
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