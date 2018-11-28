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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tatbikat provası gerçek sanıldı (2) - TRABZON Haberi

Tatbikat provası gerçek sanıldı (2) - TRABZON Haberi

- Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerinin yaptığı tatbikatta gemiden yükselen dumanlar - Sahildeki vatandaşların tatbikatı izlemesiTRABZON (AA) - Trabzon 'da yarın yapılacak gemide yangın ve kimyasal sızıntıya müdahale tatbikatı öncesi gerçekleştirilen çalışma panik yarattı. Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, çalışma kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Ayasofya Mahallesi sahilinde kıyıya yakın bir bölgede bulunan geminin etrafında işaret fişeği yakarak güvenlik önlemi aldı. Personel, üç bot ve bir helikopterle gemiye müdahalede bulundu.Bölgedeki vatandaşlar, geminin yandığını zannederek itfaiyeye ve polise ihbarda bulundu, bazı basın yayın organları ise gemide yangın çıktığına ilişkin haber servis etti.Aynı bölgede yarın gerçekleştirilecek tatbikata, Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kıyı Emniyeti Trabzon Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların ekipleri katılacak.Ekipler, tatbikat çerçevesinde gemide yangın söndürmenin yanı sıra denize kimyasal sızıntıya müdahale ve gemi personelini kimyasallardan arındırarak tahliye etme işlemi gerçekleştirecek.

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