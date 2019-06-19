Tatbikat gerçeğini aratmadı

-VALİ ÜNLÜ'NÜN KAMP ALANINI DOLAŞMASI VE BİLGİ ALMASI DETAY

-VALİ ENVER ÜNLÜ'NÜN KONUŞMASI



( IĞDIR ) IĞDIR



- Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Metsamor Nükleer Santrali'nden kaynaklı olası bir afete karşı Iğdır'da geniş çaplı tatbikat yapıldı. Ermenistan sınırları içinde bulunan ve Iğdır’a yakın olan Metsamor Nükleer Santrali’nden doğabilecek Biyolojik, Radyolojik, Kimyasal ve Nükleer bir tehdit olasılığına karşı bölgede yapılması planlanan çalışmaların uygulamalı olarak tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, Metsamor'da yaşanabilecek olası bir afetin ardından Iğdır’a bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, Polis ve jandarma ekiplerince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesinde kurulan kampa taşındı. Kampta getirilen vatandaşlar ilk olarak, nükleer test ve dekontaminasyondan geçirilip dezenfekte edildikten sonra kurulan çadır hastanelerde muayene edildikten sonra, müşahede altına alındı. Tatbikatı katılan Iğdır Valisi Enver Ünlü, Yaşanması muhtemel bir afet riskine karşı önceden tedbir almak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların üstlenmeleri gereken rol ve sorumlulukları önceden belirlemek maksadıyla Tam Kapsamlı Iğdır Saha Tatbikatı'nın icrasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ünlü, "Tatbikat, olası afet anında afetle mücadele için önemli rol oynuyor. Bu, bizim kapasitemiz, imkan ve kabiliyetlerimiz, eksiklerimizi görmek adına çok önemliydi. Bu anlamda tatbikatı gerçekten çok önemsiyorum. Toplumların afet ve acil duruma verecekleri tepki, insana verilen değerin ve çağdaşlık seviyesinin de bir göstergesidir. Afet ve acil durum senaryolarının başarıyla yürütülmesi, tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşlarımızın gösterecekleri duyarlılık ve özverili çalışmaya bağlıdır” dedi.

Ünlü, "Bu tatbikat, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer riskine karşı ilgili kurum ve kuruluşların bir tehlike anında nasıl davranmaları gerektiğini, olay esnasında kimin nasıl bir rol ve sorumluluk üstleneceğinin değerlendirilmesi adına yapılmış önemli tatbikattır. Yurdumuzda bulunmamasına rağmen Iğdır için önemli bir risk teşkil eden Metsamor Nükleer Santrali, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Avrupa Birliği verilerinde, dünyanın en tehlikeli nükleer santralleri arasında gösterilmiştir” şeklinde konuştu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Sivil Savunma Daire Başkanı Sadi Ergin, Planlama ve Zarar Azaltma Daire Başkanı Yusuf Aysu ve diğer kurum yetkilileri ile birlikte, kurulan çadırları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. (ET-AT-Y)

