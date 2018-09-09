Taşova'da traktör kazası: 1 ölü - AMASYA İzle

- Olay yerine gelen ekipleri - Devrilen traktörün çekilmesi - Cenazenin araca yüklenmesi Taşova'da traktör kazası: 1 ölüAMASYA (AA) - Amasya 'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kumluca Köyünde Hasan Ünal (64) idaresindeki odun yüklü 05 HL 956 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Traktör altında kalan Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti.Savcının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Ünal'ın cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.