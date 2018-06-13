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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Taşova'da trafik kazası: 3 yaralı - AMASYA

Taşova'da trafik kazası: 3 yaralı - AMASYA

- Kaza yerinden görüntülerTaşova'da trafik kazası: 3 yaralıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde Arzu Aydın (37) idaresindeki 05 HP 858 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarına çarptı.Kaza sonrası otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan Fatma Çakır (68) ve Gülsüm Aslan (40) yaralandı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korkuluk Trafik Kazası Bild Direksiyon 

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