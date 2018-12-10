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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Taşlı sopalı kavga: 2 yaralı - ADANA Haberi

Taşlı sopalı kavga: 2 yaralı - ADANA Haberi

- Polise direnen kalabalık - Polisin bir kişiyi gözaltına alması - Polisin kavgada kullanılan bir sopaya el koyması Adana 'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralıADANA (AA) - Adana 'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan biri kadın 2 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, grupları ayırarak bir kişiyi gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Hastane Kalaba Alabalık 

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