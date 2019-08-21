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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Taşlı sopalı beşik kertmesi kavgasındaki 18 kişi adliyeye sevk edildi

Taşlı sopalı beşik kertmesi kavgasındaki 18 kişi adliyeye sevk edildi

gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk

Polis Kalaba Meydan Savaşı Polis Ekipleri 

-geçilen görüntüler

( BURSA - ÖZEL)- 1'i ağır 9 kişini yaralandığı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi BURSA

- Bursa’da beşik kertmesi gençler evlenmek istemeyince iki aile arasında çıkan meydan kavgasında tutuklu 18 şahıs, emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan O.O.(20) ile S.O'ya(17),küçük yaşta aileleri tarafından beşik kertmesi yapıldı. Aradan yıllar geçti her iki gençte evlilik çağına ulaştı. Ancak damat O.O. beşik kertmesi S.O.’yu istemeyince, kız tarafı ve erkek tarafı arasında husumet başladı.
Geçtiğimiz hafta iki aile arasında yaşanan tartışma komşuların araya girmesiyle tatlıya bağlandı fakat önceki gün kız tarafı, O.O.'nun ailesinin içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek taş, sopa ve bıçaklar ile saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli kalabalığı silahla havaya ateş ederek dağıttı.
Sağlık ekipleri 1’i ağır 9 yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kavgaya karıştığını tespit ettiği 18 kişiyi gözaltına aldı. Adeta meydan savaşının yaşandığı kavgaya karıştığı tespit edilen 18 şahıs, karakoldaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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