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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Taşlarla camı kırıp hırsızlık yaptılar - BURSA

Taşlarla camı kırıp hırsızlık yaptılar - BURSA

- Detay görüntü - Güvenlik kamerası - Vatandaşın konuşmasıİş yerine giren hırsızlar 100 bin liralık elektronik eşya çaldı - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 20 dakika arayla aynı kişiye ait cep telefonu mağazasına giren 4 kişi, yaklaşık 100 bin liralık elektronik eşyaları çaldı - Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 20 dakika arayla aynı kişiye ait cep telefonu mağazasına giren 4 hırsız, yaklaşık 100 bin lira değerindeki elektronik eşyaları çalarak kaçtı.Yeşilova ve Çiftehavuzlar mahallelerinde İdris Şengezer'e ait iki cep telefonu mağazasına 20 dakika arayla 4 hırsız, iş yerlerinin camlarını büyük taşlarla kırarak girdi.İş yerindeki yaklaşık 100 bin lira değerindeki cep telefonu, tablet ve elektronik eşyaları çalan hırsızlar hızla uzaklaştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri de iş yerinde incelemede bulundu.Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay Yeri İnceleme Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Cep Telefonu Polis Ekipleri 

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