Taşların kraliçeleri mozaikleri yeniden şekillendiriyor

-taşları kırmaları

-mozaik haline getirmeleri

-çalışmalardan detaylar

-röportajlar



( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Taşlar kadınların elinde tarihe dönüşüyor-“Tarihi Amazon Kraliçesi” kadınların elinde şekilleniyor ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da kadınlar kırdıkları taşlarla kazılarda bulunan Savaşçı Amazon Kraliçelerinin tarihi mozaiklerini yeniden yapıyor. Şanlıurfa'da bir projenin temel kazıları sırasında bulunan, Roma dönemine ait Savaşçı Amazon Kraliçelerinin mozaikleri Haleplibahçe Mozaik Müzesinde ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mozaik kursuna gönüllü olarak katılan kadınlar ise amazon mozaiklerine yeniden şekil vermeye çalışıyor. Kadınlar farklı parçalarda kesilen renkli ve düz taşları, sert bir yüzeye yapıştırarak mozaik tekniğini işliyor. Yapımı tamamlanan mozaikler vatandaşların beğenisine sunulacak. Mozaik kursunda kadınlara ücretsiz olarak kurs verdiğini belirten mozaik öğreticisi İbrahim Halil Anlı, “Şuan amazon kadın mozaiği yapmaktayız. Şanlıurfa mozaik müzemizde bulunan çalışmalardan biridir. Bu şekilde 10 veya 15‘e yakın çalışma yapacağız. Bu çalışmamız 1 metre 80 santimetreye 1 metre 32 santimetre uzunluğunda. Mozaik kursu ilk defa Karaköprü Belediyesinde açılmıştır. Mozaik kurunda öncelikle öğrencilerimize taş kırmayı öğretiyoruz, taşları 3 milim, 4 milim şeklinde kırdıktan sonra onları önceden belirlediğimiz çalışmaya göre yapıştırmaya başlıyoruz. Taşları şekle göre tek tek koyduktan sonra arka fonları yapmaya başlıyoruz. Bu günle 1 buçuk aydan fazla oldu ve çok hızlı bir şekilde ilerlediler. Biz bu kursu başlatırken kolaydan zora doğru gidecektik. Sonradan düşündük en zordan başlarken kolay her zaman kolaydır diye. Bu yolla ilerledik. Bu kursu kadınlara yönelik ilerletmeye çalışıyoruz. Bunlarda 2-3 saatlik dersin sonunda sertifika alıyorlar. Bu şekilde işi öğrendikten sonra kendileri evde özel sipariş alıp yapabiliyorlar, evlerine de katkıda buluna biliyorlar” dedi.

Bu işi hobi olarak yapıyorlar Mozaik kursuna gönüllü olarak katılan bir başka kursiyer Sümeyra Güner ise, “Şu anda ben bir yerde çalışmıyorum hobi amaçlı, boş zamanlarımı değerlendirme amacıyla burada çalışmaya katıldım. Alttaki resim üzerine uygun taş yerleştirmek için şu an taş kırıyorum. Buradaki bazı taşlar özellikle yeşil ve siyah taşlarımızı kırmakta biraz zorlanıyorum. Normalde taş kırarken sıkıntı çıkmıyor” şeklinde konuştu.

Mozaik kursuna gönüllü olarak katılan Çiğdem Şeyhan da , “Gönüllü olarak buradayım. Antik bir şehirdeyiz, amazon kadın tablosunun mozaiğini yapıyoruz. Daha güzel çalışmalar yapıp sergilemeyi düşünüyoruz. Gelince önümüzdeki resme bakarak taşlarımızı yontup resmin üzerine yapıştırıyoruz. Çok eğlenceli devam ediyoruz. Bir buçuk aylık çalışma bir buçuk aydır zevkle gidip geliyorum” diye konuştu.





loading...