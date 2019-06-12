Taşla camını kırarak 10 saniyede 10 TL’lik telefon çalan hırsızlar yakalandı Haberi

-G.K. Görüntüsü

-Hırsızların güvenlik kameralarından görüntü

-Asayişten detay



( KOCAELİ )- Polisler eve gelinde 4. kattan atlayan hırsız ayaklarını kırdı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde taşla camını kırıp girdikleri cep telefonu mağazasından 10 saniye içerisinde 10 bin TL’lik vurgun yapan hırsızlık şüphelisi 3 kişi kiraladıkları günlük evde polis baskını ile yakalandı. Baskı sırasında 4. kattan atlayarak kaçmaya çalışırken ayaklarını kıran bir hırsız ise tedavi altına alındı. Körfez’de bir telefon bayisinden 10 saniyede 10 bin TL’lik telefon çalan hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Olay, 11 Haziran bünü sabah erken saatlerde Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasının önüne gelen kimliği belirsiz şahıslar, ellerindeki taşla ve tekmelerle mağazanın camını kırdı. Daha sonra kırılan camı yerinden söken şahıslar içeri girdi. Yaklaşık 10 saniye içerisinde mağazada bulunan yaklaşık 10 bin TL değerindeki 4 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayarı alan şahıslar, daha sonra kırdıkları camdan dışarı çıktı. Plakası sökülmüş bir otomobile binen şahıslar kayıplara karıştı. Baskın sırasında 4. kattan atladı ayaklarını kırdı Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, olayda kullanılan araç ile olaya karıştığı belirlenen T.K.(18), M.K.(18), E.E.(19) ve N.K.(15) adlı şahısların Gebze Yenikent Mahallesi’nde Mutlukent’te günlük kiralık bir evde olduklarını tespit etti. Tespitin ardından eve baskın düzenleyen polis ekipleri kapıyı açan T.K.(18) ve N.K.(15)’yı gözaltına aldı. Bu sırada binadaki bağrışları duyarak dışarı çıkan polis ekipleri, baskın sırasında 4. Kattan atlayarak kaçmak isteyen M.K.(18)’nın yaralı halde yerde yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan ve topukları ile belinde kırık olduğu belirlenen M.K. ameliyatla tedavi altına alındı. Son bir ayda yaklaşık 300 bin TL’lik hırsızlık yaptılar Gözaltına alınan şahısların yapılan incelemelerinde hırsızlık olaylarına 7-8 kişilik bir ekiple yaptıkları, yakalanmamak için kendilerini gizlemek adına çeşitli tedbirler aldıkları belirlendi. Şahısların incelemelerinde 1-30 Haziran tarihlerinde benzer şekilde Bursa’da bir telefon bayisinden 230 bin TL’lik, 3 Haziran tarihinde ise Tekirdağ’da 50 bin TL’lik telefon ve tablet çaldıklarını belirlendi. Şüpheliler suç makinesi çıktı Şahısların yapılan sorgulamalarında tedavi altında olan yaralı M.K.’nın benzer suçlardan 23, N.K.’nın ise 10 kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan N.K. yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Büro ekiplerine teslim edilirken, T.K. ise Körfez Adliyesine sevk edildi. Olayda yaralı olan M.K.’nın da tedavisi sorasında aliyeye sevk edileceği öğrenildi. Hırsızlık olayına karışan ve 18 suç kaydı ile cezaevi firarisi olarak aranan E.E.(19)’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hırsızlık anları kamerada Öte yandan, şahısların mağazaya girme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların taş ve tekmelerle iş yerinin camını kırarak içeri girmeleri ve hızla dışarı çıkma anları görünüyor. (GY-

