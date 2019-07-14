Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Taşköprü'de tüfekli sarımsak nöbeti

Taşköprü'de tüfekli sarımsak nöbeti

TARLADA NÖBET TUTAN ÜRETİCİLERDEN GÖRÜNTÜ

Jandarma Köprülü Festival Hırsız Irak 

-ÜRETİCİ HAKAN GÜMÜŞ RÖPORTAJI
-ÜRETİCİ CENGİZ DURGUT RÖPORTAJ
-TÜFEKLE TEK EL ATIŞ YAPILMASI

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Türkiye'nin en önemli sarımsak üretim merkezi olan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üreticiler, olası hırsızlık olaylarına karşı geceleri ellerinde tüfekle tarlada nöbet tutuyor. Geçtiğimiz hafta başlayan sarımsak hasadının ardından çiftçiler, sarımsakları kuruması için 10 gün boyunca tarlada bırakıyor. Çiftçiler, bu süre içinde herhangi bir hırsızlık olayı yaşanmaması için gece tarlada nöbet tutuyor. Taşköprülü sarımsak üreticisi Hakan Gümüş, sarımsağın bu yıl da oldukça değerli olduğunu ve hasat sonrası zaman zaman hırsızlık olayları yaşandığını söyledi.

Tarlada hasat sonrası nöbetlerine devam ettiklerini ifade eden Gümüş, araçların içinde, yer yer tarladaki kulübelerde sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tuttuklarını anlattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sık sık tarlayı dolaşarak herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol ettiklerini dile getiren Gümüş, "Herhangi bir olumsuz durumda yanımızda bulundurduğumuz ruhsatlı tüfeklerimizle havaya seri atış gerçekleştiriyoruz ve hemen durumu jandarmaya bildiriyoruz. Sorun olmadığında ve her şeyin normal seyrettiği durumlarda ise tek el atış yaparak çevre tarlalarla birbirimize mesaj gönderiyoruz" dedi.
"Sarımsak üreticiliği çok zahmetli ve emek isteyen bir iş" Sarımsak üretiminin büyük emek isteyen bir iş olduğunu anlatan üretici Cengiz Durgut ise, Taşköprü sarımsağının yerini başka hiçbir bölge sarımsağının tutmadığını söyledi.

Hasadın ardından sarımsakları kuruma süresi boyunca tarlada bıraktıklarını belirten Durgut, "Bu süre içinde hırsızlık olayları ile karşılaşabiliyoruz. Sarımsağımız kuruyuncaya kadar yaklaşık 10 gün nöbet tutacağız. Bunun 4 günü geride kaldı, yaklaşık 6 gün daha tarladayız" diye konuştu.
Adına festivaller düzenlenen ve bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağının üretildiği ilçede 25 bin dönüm alanda 4 bin aile geçimini sarımsaktan karşılıyor. Yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte ilçede her yıl 20-25 bin ton sarımsak üretiliyor.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı