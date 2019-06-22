Taşkınlarla bilinen Tunca ve Meriç'i kuraklık vurdu Haberi

-kuraklık ve kum adacıkları

-vatandaş açıklaması

-genel ve detaylar



( EDİRNE - ÖZEL)- Sel ve su taşkınları ile gündeme gelen Tunca, bu kez adeta ‘akmam’ diyor EDİRNE



- Edirne’de, geçtiğimiz yıllarda su debilerinin artması sonucu sel ve su taşkınları ile ülke gündemine gelen Tunca ve Meriç Nehirlerini kuraklık vurdu. Son yılların en düşük su debisini yaşayan Tunca Nehri’nde, sular çekildi, dev kum adacıkları oluştu. Edirne’de hemen hemen her yıl özellikle kış aylarında sel ve su taşkınlarıyla kenti ve tarım arazilerini tehdit eden Tunca ve Meriç Nehirlerinde, su seviyesi dip seviyelere kadar düştü. Tunca ve Meriç Nehrinin ortasında, su debilerinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu. Özellikle kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Meriç ve Tunca Nehri, bu kez su seviyesinin azalmasıyla dikkati çekiyor. Hem mevsimsel kuraklık hem de çeltik başta olmak üzere tarım arazilerinin sulamalarında kullanılan her iki nehirde de su debileri neredeyse dip seviyelere kadar geriledi. Nehir debileri dip seviyelere düştü DSİ Ölçüm İstasyonları anlık resmi verilerine göre, Tunca Nehri su debisi Suakacağı İstasyonu'nda 10 metreküp/saniye, Meriç Nehri su debisi ise Kirişhane İstasyonu'nda 98 metreküp/saniye olarak ölçülüyor. Geçtiğimiz yıllarda Meriç Nehri su debisi bin 500 metreküp/saniye, Tunca Nehri de 300 metreküp/saniye seviyelerine yükselerek, kentte taşkın krizi yaşatmıştı. (KU-

