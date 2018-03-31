Taşkının en eğlenceli hali...Sular altında kalan tarihi köprüde tekne turu Haberi

-akrabalarıyla tekne turu



( EDİRNE -ÖZEL) EDİRNE



- Edirne’de Tunca ve Meriç nehirlerinde yaşanan taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kalırken, bir vatandaş sular altında kalan tarihi 2. Bayezid Köprüsü üzerinde tekne turu yaptı. Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması ve aşırı sağanak yağışlar nedeniyle Tunca ve Meriç nehirlerinin taşması ile Edirne'de tarım arazileri sular altında kaldı. Bir vatandaşın ise sular altında kalan tarihi 2. Bayezid Köprüsü'nün üstünde tekne turu yapması dikkat çekti. İl dışından gelen misafirlerini de teknesiyle gezdiren vatandaş, keyifli dakikalar geçirdi. Fotoğraf sanatçıları da tarihi köprü üzerinde yapılan tekne turunu ölümsüzleştirerek arşivlerine kaydetti.



