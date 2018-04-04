Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Taşkından etkilenen tarlalar gölü andırıyor - EDİRNE

Taşkından etkilenen tarlalar gölü andırıyor - EDİRNE

- Tarlalardan drone görüntüleri - Çiftçi Murat Kezer ile röportaj Edirne 'de taşkından etkilenen tarlalar gölü andırıyor Edirne 'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan tarlalar, yapay göletleri andırıyor.EDİRNE (AA) - Edirne 'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan tarlalar, yapay göletleri andırıyor.Kaynağını aldığı Bulgaristan'daki ve Edirne 'deki sağanaklar nedeniyle debisi normal akış seviyesinin 10 katına çıkan Tunca Nehri Nehri, geçen hafta bazı alanlarda taştı.Özellikle Sarayiçi adasında net olarak görülen taşkın, nehir kenarındaki bazı tarlaları da etkiledi. Sarayiçi'ne yakın ve Değirmenköy köyünde nehir kıyısındaki tarlalar suyla doldu.Yapay göleti andıran su dolu tarlalar, gece dolunayın vurmasıyla yakamoz, gündüz de Selimiye ve Muradiye camilerini yansıtması ile güzel görüntüler oluşturuyor."Yağışların zararı varsa bereketi de vardır" Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akkün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne ve merkez ilçede yaklaşık 20 bin dönüm alanın su altında kaldığını belirtti.
Genelde yonca ve buğday ekili tarlarda zararların oluştuğunu ifade eden Akgün, "Çok büyük bir zarar olduğunu söyleyemeyiz. Çiftçimiz de taşkın alanlarına ekim yaparken, taşkın olabileceğinin bilincinde. Yağışların zararı varsa bereketi de vardır. Sular çekilmeye başladı, zarar gören çiftçimize geçmiş olsun." diye konuştu.
Çiftçi tarladaki suyun çekilmesini bekliyorBüyükdöllük köyünde çiftçilik yapan Murat Kezer ise bu sene aşırı yağışlar nedeniyle ekili arazilerin su altında kaldığını kaydetti.
Bazı alanlarda buğday ekili olduğunu ve ekinlerin su nedeniyle çürüdüğünü anlatan Kezer, "Bu sene çok aşırı yağış oldu. Sular çekildiğinde tarlalarımızı tekrar hazırlayacağız. Bir geç kalma söz konusu olacak. Bu nedenle maliyetler yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir Geçmiş Olsun Aşırı Yağış 

İlgili Foto Galeriler
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı