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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişi için çalışma başlatıldı - ÇANKIRI

Taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişi için çalışma başlatıldı - ÇANKIRI

- Taşkın sularından görüntü - Arama çalışmalarından görüntüTaşkın suyuna kapıldığı sanılan kişi için çalışma başlatıldı - Çankırı 'da taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen HES çalışanının bulunması başlatılan çalışmalara AFAD ile dalgıç polis ekipleri katılıyorÇANKIRI (AA) - Çankırı 'da, taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Kızılırmak ilçesi Acı Çay'da aşırı yağış sonucu taşkın meydana geldi.Bölgede yapımı devam eden hidroelektrik santralinde (HES) çalışan işçiler, taşkının ardından inşaatta bekçi olarak görevli Mustafa Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.Çalışmalara Ankara'dan gelen dalgıç polis ekibi de destek verdi. İş makinelerinin de kullanıldığı arama sonucunda Kaya'nın izine rastlanılmadı.Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Dalgıç Polis Elektrik Santrali Aşırı Yağış Polis Ekipleri Hidroelektrik Santrali 

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