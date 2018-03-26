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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Taşkın suları köye yaklaşınca önlemler artırıldı - EDİRNE

Taşkın suları köye yaklaşınca önlemler artırıldı - EDİRNE

- Taşan nehirden görüntüler - Drone görüntüleriTaşkın suları köye yaklaşınca önlemler artırıldı - Edirne 'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu bazı köy yolları ulaşıma kapandı - İnşaat teknisyeni Yaygın: - "Taşkın suları Değirmenyeni köyüne çok yaklaştı, bizde bu nedenle tedbiri artırdık. Köyle taşkın suları arasına yaklaşık 300 metre uzunluğunda kumdan set çektik"EDİRNE (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri Edirne 'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu bazı köylerde önlem almaya başladı.
Taşkın nedeniyle yolları ulaşıma kapanan Değirmenyeni köyünde, taşkın suları yerleşim yerine yaklaşınca köyle nehir arasına topraktan set yapıldıAA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bulgaristan'daki yağışlar nedeniyle debisi aniden yükselen Tunca Nehri, kent merkezinin yanı sıra nehir yatağına yakın köylerde de hayatı olumsuz etkiliyor.Nehirde su seviyesinin artması nedeniyle köyde önlemler alınırken, suların yayıldığı Değirmenyeni köyüne giden ana yol çift yönlü ulaşıma kapalı tutuluyor.DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, taşkın sularının yaklaştığı köy girişine 300 metre uzunluğunda topraktan set yaptı.İnşaat Teknisyeni Cemal Yaygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı yağış nedeniyle Tunca Nehri'nin yatağından çıkarak bazı bölgelerde çevreye yayıldığını belirtti.
DSİ olarak suyun debisini sürekli kontrol ederek bazı önlemler aldıklarını anlatan Yaygın "Taşkın suları Değirmenyeni köyüne çok yaklaştı, bizde bu nedenle tedbiri artırdık. Köyle taşkın suları arasına yaklaşık 300 metre uzunluğunda set çektik. İş makineleri kent genelinde sıkıntılı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda bir tehlike yok." dedi.
Değirmenyeni köyü muhtarı Sami Bozkoç ise DSİ yetkililerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Taşkın sularının köye girmeye başlamasıyla yetkililere haber verdiğini anlatan Bozkoç, "Gece geldiler çalışmalarını yaptılar, hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu anda set yapıldığı için köydeki vatandaşlarımızın tedirginliği de azaldı. İnşallah su seviyesi daha fazla yükselmez." diye konuştu.

Uzunlu Muhabir Köy Yolları Aşırı Yağış Yükselen 

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