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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taşkın nedeniyle tarlada mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı - KASTAMONU

Taşkın nedeniyle tarlada mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı - KASTAMONU

- Taşkın nedeniyle tarlada mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı - Kastamonu Taşköprü ilçesinde yaşanan selTaşkın nedeniyle tarlada mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu tarlada mahsur kalan işçiler itfaiye tarafından kurtarıldı.İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Kurudere taştı. Taşkın nedeniyle dere çevresindeki sarımsak tarlalarında çalışan işçiler mahsur kaldı.Taşköprü Belediyesine bildirilmesi üzerine itfaiye ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.Derenin Taşköprü ilçesi tarafına gelen ekipler, itfaiye aracının sepeti ile derenin diğer tarafında mahsur kalan 30 işçiyi kurtardı.

Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı Bild 

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