Taşkın ‘ekmek’ kapısı oldu... Genç-yaşlı herkes oraya koştu

-Seddelerde insanlar

-Seyyar satıcılar

-Köfteci röportaj



( EDİRNE -ÖZEL) EDİRNE



- Edirne’de yaşanan nehir taşkınları, seyyar satıcılarının da ekmek kapısı haline dönüştü. Kentte yaşayan vatandaşlar, taşkınları yerinde görmek için Tunca Nehri kenarına akın etti. Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açmasıyla beraber Meriç ve Tunca Nehirleri taştı, tarihi köprüler ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular atlında. Kentte yaşayan meraklı vatandaşlar genç-yaşlı demeden taşkınları yerinde görmek için nehir kenarlarına akın etti. Taşkının keyfini çıkardılar Edirneli vatandaşlar, sabah saatlerinde azalmaya başlayan Tunca ve Meriç Nehirleri’nin yakında görmek için adeta bölgeye akın etti. Tunca Nehri kenarında bulunan seddeler üzerine çıkarak, saatlerce nehri izledi. ‘Taşkın kabusu’ ekmek kapısı oldu Güzel havanın da etkisiyle kentte yaşanan nehir taşkınlarını yerinde görmek ve izlemek isteyen meraklı vatandaşlar, nehir kenarlarına akın etti. Seddeler de yaşanan insan yoğunluğu, seyyar satıcıları da bölgeye çekti. Özellikle seyyar köfteciler taşkınları izlemek için gelen vatandaşlar sayesinde 1-2 günde olsa yeni bir ekmek kapısı bulduklarını söyledi.



Satışlardan gayet memnun olduklarını dile getiren seyyar köfteciler, taşkını fırsata çevirdi.

