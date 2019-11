Taşıt kredisi faizleri düştü araç showroom merkezleri hareketlendi İzle

- Ankara’da, And Skoda Showroom’da 2020 model Skoda Superb’in tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni makyajlanmış haliyle dikkat çeken Superb, taşıt kredisi faizlerinin düşmesiyle D segmenti sedan araçlar arasında oldukça sivrildi. Başkent’te Skoda bayilerinden olan And Skoda’da 2020 Model makyajlanmış haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Superb’in tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantı ’da kırmızı rengiyle podyumu süsleyen araç dikkatleri oldukça üzerine çekti. Taşıt kredisi faizlerinin de düşürülmesiyle araç almak isteyenler heyecanlandı. Türkiye’de son jenerasyon kasasıyla 27 bin adet satış rakamlarına ulan Superb’nin son hali ise görenleri cezbediyor. D segmenti araçlar içerisinde lüks, konfor ve performans arayanları bir araya getiriyor. And Skoda Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Devlet Şenkazan lansman öncesi yaptığı kısa konuşmada, “Skoda Markasının amiral gemisi yenilendi. Yeni Superb, bizleri çok heyecanlandırdı. Bugün Burada bizimle bu heyecanı paylaştığınız için çok mutluyuz, hepinize çok teşekkür ederim. Araçlarımız yeni yüzüyle fiyat kalite konfor olarak rakipsiz bir araba. İnşallah binicilerine kullanıcılara hayırlı olsun” dedi.

27 bin adet satış yapıldı Skoda Ürün Yöneticisi Ulaş Öz ise araca ilişkin yaptığı bilgilendirmede, “Superb aracımız Türkiye’de bu jenerasyonuyla birlikte çok ilgi gördü. 27 Bin tane teslimat yaptık bu kasadan. Yenilenen kasada teknolojik anlamda yenilenen Matrix led farlar mevcut. Sürüş destek sistemleri, cruise kontrol, geri görüş sistemleri gibi ilave özellikler mevcut. Motor teknolojisinde markamızın sınıfından en iyi teknolojileri sürmektedir. 1.6 Dizel ve 1.5 benzinli seçenekler ile yakıt tüketimleri fark oluşturacak. Güçlü bir de 2.0 motorumuz var 4x4 sitemi ile beraber geliyor bu motor da hız ve performans arayan motor olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya katılan davetliler sunumların ardından Superb’nin test sürüşünü gerçekleştirdi. (İÇ-



