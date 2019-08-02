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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Taşınabilir şarj cihazının patladığı iddiası - DENİZLİ

Taşınabilir şarj cihazının patladığı iddiası - DENİZLİ

- Taşınabilir şarj cihazının patladığı iddiası - Mutafa Ünal'ın cep telefonuyla çektiği görüntüler - Mustafa Ünal ile röporyaj - Patlayan taşınabilir şarj cihazından görüntülerTaşınabilir şarj cihazının patladığı iddiasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde taşınabilir şarj cihazı patlayan kişi, firmadan şikayetçi olacağını söyledi.

Kervansaray Mahallesinde yaşayan ve fotoğraf sanatıyla uğraşan Mustafa Ünal (50), gazetecilere yaptığı açıklamada, dün çalışma ofisinde otururken masanın üzerinde bulunan taşınabilir şarj cihazından sesler gelmeye, dumanlar yükselmeye başladığını gördüğünü belirtti.
Kıvılcımlar çıkarmaya başlayan cihazı hemen pencereden dışarıya attığını dile getiren Ünal, şunları söyledi:"Elimde yanıklar oluştu. Biraz daha geç davransaydım evim yanacaktı. Dışarı attığım cihaz toprağa düşmeden alev topuna döndü ve daha sonra bir bomba gibi patladı. Cihazın kabı büyük ölçüde erirken iç kısmındaki parçaları yanarak yaprak gibi oldu. Tamamen yanan cihaz daha 1 yıllık bir üründü."Masanın üzerindeki taşınabilir şarj cihazının telefon ya da prize bağlı olmadığı halde birden yanmasına şaşırdığını dile getiren Ünal, "Teknolojik cihazları kullanırken dikkatli olunmalı. Dün müdahalede geç kalsam olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Verilmiş sadakamız varmış şükür. Olayı ufak tefek yanıklarla atlattım. Ürünün garantisi devam ediyordu, cihazı üreten firmaya dava açacağım."

Sadaka Kabil Cep Telefonu 

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