Taşımalı eğitime kar engeli - ÇANAKKALE Haberi

- Yollardan detaylar Çanakkale 'de taşımalı eğitime kar engeli - Lapseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okula gidemeyen taşımalı eğitim öğrencileri bir gün izinli sayılacakÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarına gidemeyen taşımalı eğitim öğrencilerinin bir gün izinli sayılması kararlaştırıldı.Alınan bilgiye göre, ilçede gece yarısından bu yana etkili olan kar yağışı özellikle dağ köylerinde yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.İlyasköy, Kocaveli, Karaömerler, Yeniceköy, Beyçayır, Dumanlı, Kızıldam, Kocabaşlar, Çamyur, Güreci, Çavuşköy ve Alpagut köylerinden taşımalı eğitim için ilçeye gelen 279 öğrenci, servislerdeki aksama nedeniyle okullarına gidemedi.Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aydın Şafak Kılıçaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle okullarına gidemeyen taşımalı eğitim öğrencilerinin bir gün izinli sayılacağını söyledi.
Yağışın dağ köylerini etkilediğini belirten Kılıçaslan, diğer köylerden gelen öğrencileri de ikametlerine erken gönderdiklerini kaydetti.