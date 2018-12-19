Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Taşımalı eğitime kar engeli - ÇANAKKALE Haberi

Taşımalı eğitime kar engeli - ÇANAKKALE Haberi

- Yollardan detaylar Çanakkale 'de taşımalı eğitime kar engeli - Lapseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okula gidemeyen taşımalı eğitim öğrencileri bir gün izinli sayılacakÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarına gidemeyen taşımalı eğitim öğrencilerinin bir gün izinli sayılması kararlaştırıldı.Alınan bilgiye göre, ilçede gece yarısından bu yana etkili olan kar yağışı özellikle dağ köylerinde yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.İlyasköy, Kocaveli, Karaömerler, Yeniceköy, Beyçayır, Dumanlı, Kızıldam, Kocabaşlar, Çamyur, Güreci, Çavuşköy ve Alpagut köylerinden taşımalı eğitim için ilçeye gelen 279 öğrenci, servislerdeki aksama nedeniyle okullarına gidemedi.Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aydın Şafak Kılıçaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle okullarına gidemeyen taşımalı eğitim öğrencilerinin bir gün izinli sayılacağını söyledi.

Yağışın dağ köylerini etkilediğini belirten Kılıçaslan, diğer köylerden gelen öğrencileri de ikametlerine erken gönderdiklerini kaydetti.

Eğitime Kar Engeli Muhabir Taşımalı Eğitim Öğrenciler Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı