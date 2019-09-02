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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taşıdığı camlar üzerine devrilen işçi ağır yaralandı

Taşıdığı camlar üzerine devrilen işçi ağır yaralandı

hastaneye alınış

İlk Müdahale Fabrika A Haber İş Kazası Sağlık Ekipleri 

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( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ağaç İşleri Sanayisinde meydana gelen iş kazasında bir işçi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, İnegöl Ağaç işleri Sanayisinde 13. sokakta bulunan bir cam fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan 29 yaşındaki Muhammet Bekri P. cam taşıdığı sırada camlar birden patladı. Talihsiz işçi patlayan camlar nedeniyle kanlar içerisinde kaldı. Ağır yaralanan Muhammet Bekri P.'ye ilk müdahaleyi fabrikada bulunan arkadaşları yaptı. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiyi alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç işçinin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (SA-AK-
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