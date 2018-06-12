Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
'Taşeronlarla alakalı yapılması gerekenler var' - ANKARA

'Taşeronlarla alakalı yapılması gerekenler var' - ANKARA

"Taşeronlarla alakalı yapılması gerekenler var" - ANKARA - Öz Taşıma - İş Sendikası'nın düzenlendiği iftar - İftar programından detaylar - Hak - İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma - İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay'ın açıklamaları"Taşeronlarla alakalı yapılması gerekenler var" - Öz Taşıma - İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay: - "Taşeron meselesiyle alakalı çözüme kavuşan konular oldu ama bu işin bir ayağı eksik. Bize göre bu konuda daha yapılması gereken işler var"ANKARA (AA) - Hak - İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma - İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Taşeron meselesiyle alakalı çözüme kavuşan konular oldu ama bu işin bir ayağı eksik. Bize göre bu konuda daha yapılması gereken işler var." dedi.
Toruntay, sendika genel merkezinde basın mensupları için verilen iftarda, soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.Partilerin seçim beyanname ve bildirgelerinde çalışma hayatına dair vaatleri nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Toruntay, çalışanların iş barışını sağlayacak ve haklarını ileriye taşıyacak her yaklaşımı değerli bulduklarını söyledi.

Taşeron düzenlemesinin sağladığı kazanımlarla ilgili bir soruya, "Taşeron meselesiyle alakalı çözüme kavuşan konular oldu ama bu işin bir ayağı eksik. Bize göre bu konuda daha yapılması gereken işler var." karşılığını veren Toruntay, şunları kaydetti:"Toplu sözleşme yapma ve çalışanların haklarını ileri taşıma noktasında 900 bin işçinin şimdilik ciddi bir hakkı görülmüyor. Yüksek Hakem Kurulu'ndan çıkan şartlara göre hareket edilecek. Bence bu sıkıntılı bir süreç. Umuyoruz yeni oluşacak Meclis, bununla ilgili bir çerçeve anlaşması çıkartıp, kadroya geçen bu arkadaşlarımızın da serbest toplu pazarlık sistemi içerisindeki diğer sendikalılar gibi haklarını almasını sağlar."Toruntay, kadro alamayan yaklaşık 85 bin işçi için, "Bu mağduriyetin de bin an evvel giderilmesini istiyoruz. İnşallah hükümet yetkililerimiz bu sorunu da çözecektir" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili de görüşlerinin sorulması üzerine ise Toruntay, "İnşallah seçimler ülkemizin daha yönetilmesine vesile olur." temennisinde bulundu.

Bild Allah Hükümet Bulduk Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı