Taşeron işçiler kadroya geçti



- Yenişehir Belediyesi iştiraki olan YESAŞ A.Ş'nin genel kurulu yapıldı. Genel kurulda alınan karar gereği Yenişehir Belediyesi bünyesi taşeron olarak çalışan 132 işçi kadroya geçti. İşçiler artık YESAŞ A.Ş bünyesinde kadrolu işçi olarak görev yapacak. Genel kurulda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Bugün itibarı ile 36'ncısını yaptığımız genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şirketimiz bünyesinde canla başla mücadele eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şirketi iyi bir noktaya getirdik. İnşallah daha da iyi yerlere gelecek” diye konuştu.

Başkan Çelik, “Genel kurulda bir gündem maddesini daha değiştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın taşeron işçilerin kadroya geçmesi için verdiği talimat doğrultusunda arkadaşlarımızın YESAŞ aracılığı ile bu hizmeti alması için gerekli çalışmaları yaptık. Bugün itibarı ile artık şirketimizin faaliyet alanı daha büyümüş oldu. Gelecekte farklı alanlarda ilçe halkımıza hizmet etmeyi hedefliyoruz” dedi.



