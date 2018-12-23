Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
TASC VE ICNA'dan New York'taki evsizlere kıyafet ve gıda yardımı - NEW YORK İzle

TASC VE ICNA'dan New York'taki evsizlere kıyafet ve gıda yardımı - NEW YORK İzle

- Genel görüntüler - Yardımların dağıtımı - Komite üyeleri ile röportajTASC VE ICNA'dan New York 'taki evsizlere kıyafet ve gıda yardımı - Türk - Amerikan Yönlendirme Komitesi ve Kuzey Amerika İslam Camiası, kışın en soğuk günlerinin yaşandığı New York 'ta Noel tatili öncesi evsizlere kıyafet, battaniye ve gıda yardımı yaptıNEW YORK (AA) - Türk - Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) New York 'ta evsizlere kıyafet, battaniye ve gıda yardımı yaptı.TASC ve ICNA yetkilileri, New York 'ta Noel tatili öncesi Broadway Caddesi'ndeki evsizlerin yanına giderek onlara mont, şapka eldiven, atkı ve battaniye dağıttı ayrıca gıda yardımında bulundu.TASC Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TASC ve ICNA'nın bir araya gelerek New York yaşayan evsizlere gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptığını söyledi.

Bakır, ''Bizler Türkler ve Müslüman toplum olarak onlara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünürken böyle bir etkinliği gerçekleştirmeyi uygun gördük. Zaten kış ayı özellikle onlar için en büyük sorun. Bir nebze de olsa tatil öncesi onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize.'' diye konuştu.
Barınaklara gitmeyip sokakta kalan evsizlerin donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Bakır, dağıttıkları kışlık kıyafetlerle evsizlerin ısınma şansı bulabileceğini sözlerine ekledi.TASC Eş Başkanı Halil Mutlu da sosyal sorumluluk projelerinden birini yerine getirdiklerini belirterek yaklaşık 150 kişiye sıcak yemek, kıyafet ve aşırı soğuklarda kullanılabilecek alüminyum battaniyeler dağıttıklarını söyledi.

Gıda Yardımı Donma Tehlikesi Alüminyum Düşünür Sosyal Sorumluluk 

İlgili Foto Galeriler
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı