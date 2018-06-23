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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Taş zannetti, dev mantar çıktı Haberi

Taş zannetti, dev mantar çıktı Haberi

MANTAR BULAN GENÇ VE ARKADAŞI ARAZİDE ELLERİNDE MANTAR İLE YÜRÜYEREK YAKLAŞMASI

Kızılca Mantar Toplama Allah 

-MANTAR BULAN AHMET ALİ GÜLİSTAN İLE RÖPORTAJ
-MANTARI İNCELEMELERİ

( KÜTAHYA -HD) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Üyücek köyü ormanlarında mantar toplayan bir vatandaş 2 kilo 100 gram ağırlığında dev bir mantar buldu. Tavşanlı ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki, bin 230 rakımlı Bodağan Dağı'nda yer alan Karabaş Yaylasında Ahmet Ali Gülistan isimli vatandaş tarafından bulunan 2 kilo 100 gram ağırlığındaki mantar görenleri şaşkına çevirdi İlk defa bu kadar iri mantarla karşılaştığını söyleyen Ahmet Ali Gülistan, "Özel bir meşrubat firmasında çalışıyorum. Hafta sonu köyde mantar toplama giderken bu kızılca mantar dediğimiz mantarı buldum. Köyümüzde aslında bu ufak ufak çıkar ancak bu baya büyümüş. İlk gördüğümde taş zannettim, yanına yaklaştığımda mantar olduğunu gördüm. İlk defa bu kadar büyük mantar görüyorum. Bu zehirli de olabilir o nedenle yemeyi düşünmüyoruz. Tarttığımızda bu mantarı 2 kilo 100 gram geldi. Köylülerim bile hayret etti, 'böyle mantarı biz görmedik' dediler. Maşallah Allah'ın bir hikmeti, bereketi” dedi.
Gülistan, bulduğu bu mantarı zehirli olabilme ihtimaline karşılık yemeyeceğini ancak bir müddet evde saklayıp atacağını belirtti.

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