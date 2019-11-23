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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taş yüklü kamyon devrildi Haberi

Taş yüklü kamyon devrildi Haberi

DEVRİLEN TIR

Taş Ocağı Sağlık Ekipleri Trol 

-YOLDAKİ TAŞLAR
-İTFAİYE EKİPLERİ
-TAŞLARIN TEMİZLENMESİ
-ARAÇ KUYRUĞU
-DETAYLAR

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de taş yüklü kamyonun lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde bulunan taş ocağından aldığı taşları Edirne’nin Havsa ilçesine taşıyan Mehmet Demirelli yönetimindeki 22 BK 912 plakalı kamyonun lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyon, demir bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü Demirelli, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kamyonun kasasında bulunan taşların yola saçılması sonucu Edirne-İstanbul yolu kısa süre trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri tarafından yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden başladı.

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