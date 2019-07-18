Taş yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi ile faciadan dönülen anlar kamerada



- Üsküdar’da bir hafriyat kamyonunun kasasına taş yüklenirken kamyon bir anda yola devrildi. Yoldaki bir sürücü taşların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kamyonun devrilmesi ile otomobil sürücüsünün son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. Üsküdar Tunusbağı Caddesi üzerinde, kasasında taş yüklü olan hafriyat kamyonu bir anda yola devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasadaki taşlar yola saçıldı. O esnada yolda bulunan vatandaşlar taşların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen kamyonun sürücüsü İbrahim Uzun, kaza sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, trafiğe kapanan yolda şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Kamyonun yola devrilme anı ile otomobil sürücüsünün saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafriyat kamyonu bir anda yola devriliyor. Kamyonun kasasındaki taşlar yola savruluyor. Otomobil sürücüsü son anda kurtuldu.

