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04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Taş Yapı’nın İstanbul Şişli’deki dev AVM temeli çalışmaları devam ediyor

Taş Yapı’nın İstanbul Şişli’deki dev AVM temeli çalışmaları devam ediyor

Dev temel kazısı drone görüntüleri

Temel Kazısı 

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( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE)- Taş Yapı’nın üç yıldır bitmeyen temel kazma çalışması havadan görüntülendi İSTANBUL

- II. Abdulhamit'in 1894 yılında Bulgar Vakfı'na bağışladığı Şişli'deki 59 dönüm araziye Taş Yapı tarafından lüks rezidans ve AVM yapılmak için başlatılan temel kazma çalışmaları yaklaşık üç yıldır devam ediyor. Şehrin göbeğinde yapılmak istenen lüks rezidans ve AVM için iki yıldır aralıksız devam eden temel kazma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin de içinde bulunduğu Şişli Mecidiyeköy'deki arazinin Bulgar Eksharlığı Ordodoks Kilisesi Vakfı'na iade edilmesinin ardından, Taş Yapı alana lüks rezidans ve AVM olarak kullanılacak kuleler yapmak için yaklaşık üç yıl önce temel kazma çalışması başlattı. Çalışmaların başlamasının üzerinden üç yıl geçmesine ve çalışmaların aralıksız devam etmesine ragmen arazi üzerindeki temel kazma çalışmaları tamamlanamadı. Temel kazma çalışmalarının bu denli uzun sürmesi projenin büyüklüğünü ortaya koyarken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Şehrin göbeğine yapılacak olan lüks rezidans ve AVM’nin şehir trafiğini ve ruhunu olumsuz etkileyeceği ifade edilirken, çalışmaların aralıksız şekilde devam etmesinin çevredeki vatandaşları tedirgin ettiği belirtildi.
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