Taş taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı - SİİRT

- Yaralının hastaneye getirilişi - Yaralının sedyeden alınması ve hastaneye girişi Siirt 'te taş taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'te taş taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Sırrı Gerger yönetimindeki 63 PL 028 plakalı, taş taşıyan kamyon, Siirt - Şirvan kara yolu Akyamaç köyü yakınlarında devrildi.Çevreden geçen araç sürücülerinin haber verdiği AFAD ekipleri, sıkışan sürücü Gerger ile Emine Gerger ve 8 yaşındaki Aslı Gerger'i kamyondan çıkarttı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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