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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Taş ocağı patlamasında ölen işçi toprağa verildi Haberi

Taş ocağı patlamasında ölen işçi toprağa verildi Haberi

Cenazeden ve katılanlardan detay

Hastane Dinamit Cenaze Cenaze Namazı Taş Ocağı 

-Cenaze namazının kılınması
--Arşiv Görüntü-
-olay yerinden kurtarma çalışmaları
-İşçinin fotoğrafları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Ardahan'da taş ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki Selçuk Yazgan memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.
Geçen 12 Mayıs günü Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında patlama meydana geldi. Taş ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçiler Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı. İşçiler, Ardahan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Erzurum'a sevk edildi. Ancak işçilerden 38 yaşındaki Selçuk Yazgan hastanedeki 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi hastane morgundan alınarak Zonguldak'ın Kozlu ilçesine getirilen Yazgan için cenaze töreni düzenlendi.
Çalıştığı firmada dinamitçi olarak görev yaptığı öğrenilen Selçuk Yazgan'ın işyerine 10 Mayıs günü gittiği öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası olan Yazgan'ın cenazesi Kozlu Askeritepe Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
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