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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi

Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi

-Yangın yerinden görüntü

Kapalı Alan Hayvan Trol 

-- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-- Yanan balyaların depodan çıkarılması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesi kırsalında bulunan bir çiftlikte çıkan yangında balyalar halindeki 25 ton saman yanarak küle döndü. Yangın 12.00 sıralarında Gebze Tavşanlı Mahallesi’nde bulunan bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tavşanlı Mahallesi’ndeki çiftlikte bakım çalışması yapan işçilerin kullandığı taş motorundan sıçrayan kıvılcımlar, samanları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler 1000 metrekare kapalı alan içerisindeki samanlara yayılması sonucu yangın büyüdü. Çiftlikteki çalışanların müdahalesi ile alevler kontrol altına alınamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü alanda yeni bir yangının oluşmaması için saman balyaları iş makineleri yardımıyla depodan tahliye ediliyor.
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