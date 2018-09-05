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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Taş kırma makinesine sıkışan kaynak ustası hayatını kaybetti

Taş kırma makinesine sıkışan kaynak ustası hayatını kaybetti

İtfaiye ve sağlık ekipleri

Cenaze Sağlık Ekipleri Trol 

-Kaynak ustasının bulunduğu yerden kurtarma çalışmaları

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kayna ustası Erkan Akar (42) tamir için girdiği taş kırma makinesinin aniden çalışması sonrası sıkışarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Pazarcık ilçesi Kızkapanlı Mahallesi'ndeki beton firmasında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerindeki taş kırma makinesinin arızalanması sonrası, kaynak ustası Erkan Akar kontrol etmek için makinenin içine girdi. Arızayı tespit etmeye çalışan kaynak ustası Akar, makinenin aniden çalışması sonrası girdiği yerde sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkan Akar'ın cenazesi Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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