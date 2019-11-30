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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taş kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

Taş kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

- Olay yeri görüntüleri ve fotoğraflar

( BAYBURT ) - Taş kırma makinesine düşen işçi öldü BAYBURT

Polis Olay Yeri İnceleme Cenaze Trol 


- Bayburt’ta taş kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 11. 15 sıralarında Bayburt merkez Şingah Mahallesinde bulunan bir işletme içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerindeki taş kırma makinesini kontrol ederken düşen Kadir Taş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine polis, 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemelerinin ardından Taş’ın cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA-AA)
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