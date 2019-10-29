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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Tartıştığı üvey babasını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu Video

Tartıştığı üvey babasını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu Video

Polislerin çalışmalarından genel görüntüler

Üvey Baba Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Boş kartuştan genel görüntü
-Olay yerinden genel görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da tartıştığı dini nikahlı eşinin oğlu tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan şahıs yaralandı. Olay, saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kızıldere (35) dini nikahlı eşinin oğlu H.S. ile tartışmaya başladı.
H.S., çıkan kavgada yanında getirdiği pompalı tüfekle Kızıldere'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Kızıldere kanlar içerisinde yere yığılırken, H.S. ise bir taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, Kızıldere'yi vuran şahsı yakalamak için çalışması başlattı.
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